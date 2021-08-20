Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köylerde Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları yapılıyor.

Osmaneli İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde köylerde mobil aşı ekipleri, hem aşılama yapıyor hem de aşı olmayanları ikna edip çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaneli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Aşılama Koordinatörü Dr. İrem Nur Atak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının yenmenin en önemli silahının aşılama olduğunun altını çizdi.

Aşılama çalışmaları kapsamında Medetli köyünde uygulama gerçekleştirildiğini anlatan Atak, şöyle konuştu:

"Ekip olarak aşının faydalarını anlatıyoruz ve onlar da ikna oluyorlar. Gittiğimiz köyler ne kadar uzak olsa da bizim için fark etmez. Çünkü merkeze gelemeyen vatandaşa hizmet götürmek bizim için çok daha önemli. En önemli şey vatandaşa hizmet götürebilmek. En uzak köylere giderek aşı yaptıktan sonra onların gülümsemesi, teşekkür etmesi, bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor."

Medetli Köyü Muhtar Gürhan Karaca ise köye gelip aşı çalışması yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.