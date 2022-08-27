Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

27.08.2022 13:30
Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İznik- Pamukova kara yolunda seyreden M.E. (40) idaresindeki 16 APP 358 plakalı otomobil, Çerkeşli köyü mevkisinde bölünmüş yolun ortasındaki bölüme devrildi.

Kazada, sürücü M.E. ile eşi F.E. (38), çocukları E.E. (4) ve Z.E. (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi Başkan V. Subaşı; hakkında çıkan bazı haberlere yönelik açıklama yaptı Başkan V. Subaşı; hakkında çıkan bazı haberlere yönelik açıklama yaptı
Kaynak: AA

Pamukova, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 13:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement