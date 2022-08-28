Kaza, sabah saatlerinde, Selçik köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Gök 'ün kullandığı 34 DMV 370 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına devrildi. Kazada, araçtaki 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika

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