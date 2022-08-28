Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

28.08.2022 10:22
Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde takla atıp, sulama kanalına yuvarlanan minibüsteki 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde takla atıp, sulama kanalına yuvarlanan minibüsteki 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Selçik köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Gök'ün kullandığı 34 DMV 370 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına devrildi. Kazada, araçtaki 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı Tarladaki damlama sisteminden su içen 1 kişi zehirlendi Tarladaki damlama sisteminden su içen 1 kişi zehirlendi
Kaynak: DHA

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika
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