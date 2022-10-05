Osmaneli'de miniklerden hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika
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Osmaneli'de miniklerden hayvan barınağına ziyaret

05.10.2022 09:32
Osmaneli'de miniklerden hayvan barınağına ziyaret

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların hayata tutunması için var gücüyle çalışan, bakım ve tedavisini üstlenen Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, minik öğrencilerini ağırladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların hayata tutunması için var gücüyle çalışan, bakım ve tedavisini üstlenen Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, minik öğrencilerini ağırladı.

Hayvanları Koruma Günü'nde Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Minik Eller Kreşi öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların yaşam alanlarını göstermek amacıyla barınağa gezi düzenlendi.

Öğretmenleriyle bakımevini gezen ve veteriner hekim Bahadır Kaya'dan bilgi alan öğrenciler, hayvanlara mama yardımında bulundu. Ayrıca öğrencilere sahipsiz hayvanlara nasıl davranılacağı, yaralı bir hayvan görüldüğünde neler yapılacağı anlatıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların bakıma muhtaç olduğunu, insanların ilgisine ve sevgisine her zaman ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Barınakta tedavinin yanı sıra sosyal sorumluluk projesi kapsamında gelen çocuklara hayvan sevgisi ve doğa bilincini aşılamaya çalıştıklarını aktaran Şahin, "Biliyoruz ki hayvanlara karşı sevgi ve şefkat çocukluktan başlar. Bu açından barınağımızda yapılan çalışmaları minik ziyaretçilerimize gösteriyor. Onların yüreklerine hayvan sevgisi yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamlı günde ziyaretlerinden dolayı öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli'de miniklerden hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika

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