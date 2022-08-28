Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı

28.08.2022 08:38
Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına giren minibüsteki 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına giren minibüsteki 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine seyreden Ahmet G. (54) idaresindeki 34 DMV 370 plakalı minibüs yoldan çıktı.

Yolun yaklaşık 5 metre aşağısında bulunan su kanalına girerek durabilen minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır, 6'sı hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Tarladaki damlama sisteminden su içen 1 kişi zehirlendi Tarladaki damlama sisteminden su içen 1 kişi zehirlendi Dalakdere DSİ tarafından temizlendi Dalakdere DSİ tarafından temizlendi
Kaynak: AA

Osmaneli, Sakarya, Bilecik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
00:34 Adana'da gergin anlar! Montella ile Balotelli maç sonunda birbirine girdi
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
00:11 3 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken babasını öldürdü
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:17 Erzurum Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin hikayesi duygulandırıyor
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:50 Rakiplerini tek golle deviren Adana Demirspor ve İstanbulspor üç puanı hanelerine yazdırdı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 08:38:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement