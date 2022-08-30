Osmaneli'de şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Osmaneli'de şehitler için dua edildi

30.08.2022 19:28
Osmaneli'de şehitler için dua edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bulunan şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bulunan şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Köyde, 9 Mezarlar mevkisindeki şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, törende yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz sırasında Yunan askerleri ile savaşmak için bölgeye gelen 9 Türk askerinin, açılan top atışı sonrası bu bölgede şehit olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Münür Şahin de şehitliği el ele vererek şehitlere yakışır bir yer haline getireceklerini ifade etti.

Bölgede mezarı bulunan Akçakayalı şehit Mustafa Çavuş'un torunu Süleyman Taş ise dedesinin köyden 5 arkadaşıyla o dönem asker olduğunu ve Dumlupınar'a gidip savaşa katıldığını dile getirdi.

Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Dumlupınar'da İsmet Paşa dedemi ve arkadaşlarını kendi memleketlerini korumaları için 'Orada savaşın' deyip buraya gönderiyor. Burada Yunan askerleriyle aşağıda bulunan mevzilere girip savaşıyorlar. Havanın yağışlı olması münasebetiyle üşüdükleri için ateş yakıyorlar ve dumanı gören Avdan Dağı'ndaki Yunan askerleri dedemlerin bulunduğu yere top atmaları sonucunda dedem ve arkadaşları şehit olmuşlar. Uzun araştırmalarımız sonuncunda 1983 veya 1987 yıllarında burayı bulup şehitliği düzenledik."

Şehitlikteki etkinliğe Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orkun Törer, siyasi partilerin ilçe başkanları ile Akçapınar köy sakinleri katıldı.

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Kaymakam Mercan, şehit annesini makamında ağırladı Kaymakam Mercan, şehit annesini makamında ağırladı Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli'de şehitler için dua edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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