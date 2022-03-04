Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerindeki okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerinde, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Deprem Haftası kapsamında Osmaneli Nilüfer Hatun Teknik ve Meslek Lisesinde yapılan tatbikata, jandarma, polis, itfaiye, Osmaneli Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli personel katıldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başladığı anda öğrenciler, sınıflarda öğretmenlerin talimatlarıyla sıralarının altlarına ellerini başlarının üzerine koyarak gizlendi. Sarsıntının ardından öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Depremin ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve diğer ilgililer de tatbikata katıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, tatbikatın çok başarılı geçtiğini söyledi.

Pazaryeri

Pazaryeri ilçesinde ise Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tatbikat yapıldı.

Okulda siren çaldığı anda öğrenciler önce sıraların arasında kendilerini emniyete aldı. Daha sonra 180 öğrenci ve 25 personel, 1 dakika 25 saniyede kontrollü bir şekilde okulu boşaltarak toplanma bölgesine ulaştı.

Tatbikata Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tüm kurum amirleri, İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altay, öğrencilere, depremin doğal bir afet olduğunu, doğal afetin değil tedbirsizliğin öldürdüğünü belirterek, her daim hazırlıklı olmalarını söyledi.

Gölpazarı

Gölpazarı ilçesinde Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen deprem tatbikatında, itfaiye ekipleri, öğrencileri sarsıntının ardından okul çıkışına yönlendirdi.

Depremde okul binasında mahsur kalan öğrencileri kurtarıldı ve senaryo gereği yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Okul bahçesinde yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikata, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Suer, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.