Pazaryeri ilçesinin Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikte yaşadığı annesinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisinin de test yaptırdığını söyledi.
Testin pozitif çıkması sonrası evde karantina sürecinin başladığını aktaran Tekin, şöyle konuştu:
"Kovid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlandı. İlçem için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğim. Sağlık durumum gayet iyi. Çevreme zararım olmaması adına 10 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim."
Tekin, herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim." dedi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin koronavirüse yakalandı - Son Dakika