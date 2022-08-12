Pazaryeri Belediyesinden 7 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika
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Pazaryeri Belediyesinden 7 bin kişilik aşure ikramı

12.08.2022 14:43
Pazaryeri Belediyesinden 7 bin kişilik aşure ikramı

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 7 bin kişilik aşure dağıttı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 7 bin kişilik aşure dağıttı.

Belediye tarafından hazırlanan aşure, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnafa ve evlere ulaştırıldı.

Ayrıca, Kara Mustafa Paşa Camisi önünde Bilecik Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile Belediye Başkanı Tekin, cuma namazı sonra aşure dağıtımını gerçekleştirdi.

Tekin, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. Aşure gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Gelenek haline getirdiğimiz aşure etkinliğini devam ettiriyoruz. Geçmiş yıllarda sadece çarşı meydanında yaptığımız etkinliği bu yıl gelemeyenler olduğu için ilçedeki tüm evlere dağıtarak daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefledik. Geçen yıl 5 bin kişilik yaptığımız aşureyi bu yıl 7 bin kişiye çıkardık, herkes afiyetle yesin. Tüm hemşerilerimizin muharrem ayı mübarek ve bereketli olsun."

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Kaynak: AA

Pazaryeri, Bilecik, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri Belediyesinden 7 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri Belediyesinden 7 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika
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