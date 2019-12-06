Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Abant'ta rakip
Son Dakika Güncel Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Abant'ta rakip - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Abant'ta rakip

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Göleti, yapılacak projeler sonrasında Bolu'nun Abant Gölü'ne rakip olacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Abant'ta rakip, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Göleti, yapılacak projeler sonrasında Bolu'nun Abant Gölü'ne rakip olacak.


Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü'nde bulunan gölet ve mesire alanı doğası ile gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Gölettin çevresinde bulunan doğa güzelliği sonbahar aylarının gelmesiyle daha da ön plana çıktı. Haftalık 4 bin turisti ağırlayan gölet için Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hedef yükseltti. Hazırlanan projelerle kalınabilir bir yer yapılması planlanan gölet yoğun turist akınına uğrayan Bolu'nun Abant Gölüne de rakip olacak.


Yapılacak çalışmalar hakkında konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyündeyiz. Küçükelmalı Göleti mesire alanındayız. Doğanın harika bir boyutta olduğu mevsimdeyiz. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz iş birliğinde bir çalışmamız var. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve kamp alanlarımız yapılacak. Proje tamamlandıktan sonra turizm anlamında güzel bir potansiyele sahibiz. Şuanda haftalık 4 bin kişi ağırlıyoruz. Daha fazla kişiye hitap edeceğiz. 2020 yılında mesire alanımız tamamlanacak. Bunun öncesinde yap-işlet-devret projesi kapsamında gelecek vatandaşlarımız olur ise biz onu da değerlendireceğiz. Hem para kazansınlar hem de doğayı burada yaşasınlar istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:18:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Abant'ta rakip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]