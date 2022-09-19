Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 15:35
Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Sarıkaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından etkinlik, Pazaryeri Belediyesinin Kültür Merkezinde gaziler onuruna verdiği yemekle sona erdi.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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