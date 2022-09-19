Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay , Belediye Başkanı Zekiye Tekin , İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Sarıkaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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