Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mevlit ve dua geleneği yaşatılıyor

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde asırlardır gelenek haline gelen mevlit ve şükür ve yağmur duası yapıldı.

Köy meydanında okunan mevlit ve kılınan öğle namazı ile birlikte İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından yapılan duanın ardından köyün düğün salonunda ve meydanda yemek ikramı yapıldı.

Kaymakam Ferhat Altay, Karaköy köyünde yağmur ve şükür duası için toplandıklarını ifade ederek, "İnşallah rabbim dualarımızı kabul etsin, bereketini bizden esirgemesin tüm ülkemize yağmurlarla beraber bolluk bereket getirsin inşallah." dedi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de, "Karaköy'de çok güzel bir birlik beraberlik oluşturulmuş muhtar ve heyetine teşekkür ediyorum rabbim bol bereketli yağışlar versin" diye konuştu.

Köy Muhtarı Adem Açık ise, bu etkinliğin atalarından bu yana geleneksel olarak sürdürüldüğünü belirterek kaymakam, belediye başkanı ve katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, İl Genel meclis üyeleri, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, misafirler ve köy halkı katıldı.