Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştirildi - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, söz konusu park için 12 milyon liradan fazla harcandığını söyledi.

Son 3 yılda tabiat parkı alanında Bilecik'e 20 milyon liradan fazla yatırım yapıldığını dile getiren Pakdemirli, " Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan. Bizlerin yaptığı hizmetler bir başkasının yaptığı hizmetlerin misli değil, karesi şeklinde. 16'nın karesi 256. Küçükelmalı Tabiat Parkı hayırlara vesile olsun. " diye konuştu.

Bakan Dönmez de parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir süre parkı gezen ve doğaya yaban ördeği salan Dönmez ve Pakdemirli, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY destekleriyle hak sahiplerine verilen traktör, yükleyici ve tamburların teslimine katıldı. Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, açılış öncesinde merkeze bağlı Ulupınar köyünde lavanta bahçesini gezdi ve çilek hasadı yaptı.

Programlarda Dönmez ve Pakdemirli'ye, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile protokol üyeleri eşlik etti.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.