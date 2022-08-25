Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

25.08.2022 13:09
Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde, Karasu Deresi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde, Karasu Deresi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Bölgede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle Karaköy'deki Karasu Deresi'nde oluşan taşkın hasara yol açtı.

Taşkının getirdiği çamurdan dolayı köy merkezindeki ana yolda bozulmalar meydana geldi. Altyapı ve köye girişi sağlayan köprüde zarar oluştu.

Pazaryeri Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, köy merkezinde biriken moloz ve çamur yığınlarını iş makineleri ile temizledi.

Köyde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından OEDAŞ ekipleri, zarar gören elektrik direkleri ve kabloları onarmak için çalışma başlattı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi ve AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla görüşen Tekin, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Allah beterinden korusun. Yola ve mala gelen zararlar yerine gelir, önemli olan insanımıza bir şey olmamasıdır. Siz bizim için değerlisiniz. Devletimiz büyüktür. En kısa zamanda tüm sıkıntılarınız giderilir. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Köy Muhtarı Adem Açık, AA muhabirine, dün akşamki yağış nedeniyle köyün altyapısının zarar gördüğünü söyledi.

Taşkının şiddetinden 1 otomobil, 1 traktör, 2 traktör römorkunun etkilendiğini, çöp konteynerlerinin sürüklendiği aktaran Açık, "Verdiğimiz bilgi doğrultusunda köyümüze gelen Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi birim müdürlerimiz ile birlikte saat 02.00'ye kadar iş makineleri ile çalışarak ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Yardımımıza koşan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Zekiye Tekin, Karaköy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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