Bilecik'te sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Bilecik'te sağanak etkili oldu

24.08.2022 22:24
Bilecik'te sağanak etkili oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde şiddetli yağış nedeniyle bir otomobil, bir traktör ve 2 römork suyla birlikte sürüklenen toprağın arasında kaldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde şiddetli yağış nedeniyle bir otomobil, bir traktör ve 2 römork suyla birlikte sürüklenen toprağın arasında kaldı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak ağaçların devrilmesine neden oldu.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Pazaryeri Belediyesi ekipleri Yüzbaşı Mahallesi'nde İbrahim Kalkan'a ait evin üzerine devrilen ağaçları kepçe yardımı ile kaldırdı.

Karaköy köyünde aşırı yağış nedeniyle oluşan suyla birlikte sürüklenen toprak birikintisi arasında 2 römork, bir otomobil kaldı. Bir traktör ise yan devrildi.

Hızlı tren köprüsüne kadar sürüklenen çöp varilleri ile kaldırım taşları nedeniyle köye giden yol kapandı.

Elektrik kesintisi yaşanan köyde Pazaryeri Belediyesine ait iş makineleri yolları temizleme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, ekiplerin köy halkına yardımcı olduğunu söyledi.

Demirköy köyünde ise yağış nedeniyle yollar adeta dereye dönerken, kaldırım taşları yerinden söküldü.

Ekipler yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

YORUMLAR
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3 saat süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi 3 saat süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Ayçiçeği yağını asırlık imalathanede üretiyor Ayçiçeği yağını asırlık imalathanede üretiyor
Kaynak: AA

Pazaryeri, Karaköy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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