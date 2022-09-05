Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı

05.09.2022 14:36
Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Etkinlik, şehitlikten Hükümet Konağı önüne kadar düzenlenen kortejle başladı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurban kesildi, dualar edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törende Kaymakam Ferhat Altay'a hemşehrilik beratı takdim edildi.

Pazaryeri Avcılar Kulübü üyelerince ilçenin kurtuluşu canlandırıldığı etkinlik, mehteran ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, gaziler ve şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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