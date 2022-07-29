Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü

29.07.2022 11:37
Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in Sakarya Vadisi'ndeki köylerinde kurulu binlerce dönüm serada hasadı yapılan domates ve salatalık, hem rekolte hem de fiyat açısından üreticisini memnun etti.

Bilecik'in Sakarya Vadisi'ndeki köylerinde kurulu binlerce dönüm serada hasadı yapılan domates ve salatalık, hem rekolte hem de fiyat açısından üreticisini memnun etti.

Toprakları Sakarya Nehri'nden sulanan Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyündeki arazilerde, mevsimlik tarım işçilerinin seralardan özenle topladığı salatalık ve domatesler, büyük şehirlerde sofraları süslüyor.

Mikroklima özelliği sayesinde yılda üç kez ürün yetiştirme özelliğine sahip bölgede yetişen salatalık ve domatesler, verimi ve fiyatıyla bu sene üreticisini memnun etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde 2 bin 350 dekar alanda domates, 1650 dekar alanda salatalık olmak üzere toplam 4 bin dekar sera alanı bulunuyor.

Bu yıl ise domateste 19 bin ton, salatalıkta ise 13 bin ton olmak üzere toplam 32 bin ton rekolte bekleniyor.

Hamitabat köyü Muhtarı İbrahim Metin, AA muhabirine, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Kış mevsiminde marul kıvırcık olarak, yaz mevsiminde ise domates ve salatalık olarak üretim yapılıyor. Genelde pazarımız İstanbul ve Adapazarı." diye konuştu.

Her iki üründe de şu anki fiyatlardan memnun olduklarını vurgulayan Metin, "Özellikle domates kilogramı 10 liradan alıcı buluyor. Salatalığın kilogramı şu anda 4 lira civarında gidiyor" dedi.

Üretici Yunus Cebi ise 8 dönüm alanda 20 bin kök salatalık üretimi yaptıklarını ifade etti.

Bölgenin iklim şartlarının seracılık için çok elverişli olduğunu aktaran Cebi, yetiştirdikleri salatalıkları hale götürüp sattıklarını kaydetti.

Üreticilerden Hüseyin Avcı da 8 dönüm salatalık serasından 200 ton ürün almayı hedeflediklerini ve bu üretim miktarını yakaladıklarını aktardı.

Domates üreticisi Hasan Dülger ise serada yetiştirdikleri "volenta" çeşidi domatesten çok güzel verim elde ettiklerini belirterek, "Alıcılar da çok memnun. Allah bereket versin, şu anda çok güzel para kazanıyoruz. Benim 14 seram var her tarafını ekiyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Bilecik, Sakarya, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:37:58. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement