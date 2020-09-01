Bilecik'in sevilen ismi Naciye Atak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik'in sevilen ismi Naciye Atak hayatını kaybetti

Bilecik'in sevilen isimlerinden Naciye Atak (69) hayatını kaybetti.

Bilecik'in sevilen isimlerinden Naciye Atak (69) hayatını kaybetti. Bilecik esnaflarından İsmet Atak'ın eşi, Anıl Atak ve Ajla Anı Atak Mutlu'nun anneleri önceki dönem CHP Kadın Kolları Başkanı Naciye Atak hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İmam Hatip Tatbikat Camisi'nden kaldırılarak Pelitözü Mahalle Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'de katıldı. - BİLECİK

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