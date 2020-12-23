Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci

23.12.2020 11:22
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci, System.String[]

BİLECİK'in 18 bin nüfuslu Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait altın sahasında yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edildi.

BİLECİK'in 18 bin nüfuslu Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait altın sahasında yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edildi. Sahada, yaklaşık 6 milyar dolarlık rezerv açıklamasının ardından çalışmalar hızlandırılırken, güvenlik tedbirleri de artırıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün iştiraklarından Gübretaş'a ait altın arama sahasında yapılan çalışma umut verdi. Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz,  bölgede yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edildiğini açıkladı. Yaklaşık 2 yılda çıkarılması hedeflenen altının bugünkü şartlarda yaklaşık 6 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu ifade eden Poyraz, "Borsaya bilgi raporu verdik. Buna göre sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuldu. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz" diye konuştu.

2 YILDA TÜRK EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAKTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın açıklamasının ardından altın sahasındaki çalışmalar hızlandırılırken bölgedeki güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Son kez yapılacak olan sondaj çalışmalarının ardından yasal işlemlerin başlatılacağını hatırlatan Poyraz, "Galerileri kuracağız. Ardından çalışma başlatacağımız ocaklardan ilk altının yaklaşık 2 yıl içerisinde çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.SÖĞÜT, OSMANLI'NIN İLK BAŞKENTİ

Bulunan altın rezervinin yeni istidam yaratacağı için bölge halkında heyecan yarattığı belirtildi.  Atın rezervinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesi; kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olarak biliniyor. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin de türbesi Söğüt ilçesinde yer alıyor.


- Tbilecik
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci

Türkiye, Bilecik, Tarım, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci - Son Dakika Ekonomi


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