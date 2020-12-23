Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2) - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)

23.12.2020 13:57
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2), System.String[]

BÖLGE HALKI SEVİNDİTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iştiraki olan Gübretaş'a ait altın sahasında yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edilmesi Bilecik ve Söğüt ilçesinin yanı sıra maden yakınındaki Sırhoca köyünde büyük sevinçle karşılandı.

BÖLGE HALKI SEVİNDİ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iştiraki olan Gübretaş'a ait altın sahasında yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edilmesi Bilecik ve Söğüt ilçesinin yanı sıra maden yakınındaki Sırhoca köyünde büyük sevinçle karşılandı. Göç veren Söğüt ilçesi ve Sırhoca köyüne yeniden dönüşü sağlayacak olan altın rezervinin yeni iş imkanlarını da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Gübretaş altın sahasına çok yakın olan Sırhoca köyü muhtarı Ali Özkan (48), nüfusu 40 kişiye kadar düşen köyde altın rezervi haberlerinin sevinçle karşılandığını söyledi. Köyün göç veren bir konumdan artık göç alan bir konuma döneceğini ifade eden Özkan, "Köyümüzün şu anda nüfusu yok denecek kadar az. Çünkü çok göç oldu. Köyümüzün 22 bin hektarlık alanı var. Hayvancılık yapanlar var. Söğüt ve köyümüzün taşı toprağı altın. Altın haberini duyunca çok sevindik çünkü büyük bir istihdam yaratacak. Altın haberlerinden sonra telefonum hiç susmadı. Herkes muhtar olduğum için beni aradı. Köy evlerini soranlar çok oldu. Altın rezervi ile yeniden köye dönüş olacak. Topraklarımızın değeri artacak. Bu bizim için bir fırsat olacak. Buraya dışardan göç alacağımızı düşünüyorum. Köyün gençleri ve orta yaş grubunda bile şu anda bir madende çalışma isteği var. İnsanlarımız işsiz kalmayacak, altın madeni şirketleri de iyi maaşlar veriyorlar. İnşallah bu saatten sonra köyün daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.'İSTANBUL'UN DEĞİL, BİZİM KÖYÜN TAŞI, TOPRAĞI ALTIN'Söğüt ilçesinde oturan ve Sırhoca köyünde hayvancılık yapan Nurcan Turgutoğlu, altın madeni rezervi bulunmasının herkesi çok mutlu ettiğini söyledi. Turgutoğlu, "Altın haberlerine çok sevindik. Çocuklarımız için bir istihdam kaynağı olacak. Bir yandan da doğayı koruyarak bu işi yaparsak, hepimiz için hayırlısı olur. Eskiden İstanbul'un taşı toprağı altın derlerdi ama aslında bizim buraların taşı toprağı altın. Kimse bilmiyordu, şimdi bunu da bulduktan sonra insanlar gerçekten buraya dönseler daha iyi olacak" diye konuştu.

Mehmet Turgutoğlu (85) da altın haberine çok sevindiğini söyledi. Gençlere köye dönmelerini ve madende işe girmelerini tavsiye eden Turgutoğlu, "Köyde altın bulununca çok sevindik. Bu madende gençler çalışsınlar. Onlara tavsiye ederim, köye gelip evlerini kursunlar" dedi.


Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2)

Tarım Kredi Kooperatifleri, Bilecik, Söğüt, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci (2) - Son Dakika Ekonomi


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