Muhtar Osman Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, seracılıkla geçimini sağlayan köyde, birçok serada ev ve bahçe evleri ile kulübelerin bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Bilecik, Söğüt, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söğüt'te yangın çıkan bahçe evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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