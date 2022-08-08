Sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralı anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Bilecik, İtfaiye, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te cipin yoldan çıkması sonucu anne ile kızı yaralandı - Son Dakika

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