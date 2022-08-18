Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

18.08.2022 11:29
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin il merkezine uyuşturucu madde sevki yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, M.A. idaresindeki motosikleti Söğüt ilçesinde durdurarak, motosiklet ile şüpheliye ait bahçede arama yaptı.

Aramada, 656 gram kubar esrar ile 119 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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