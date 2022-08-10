Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

10.08.2022 15:15
Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçede tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan ekipler, şüpheli M.O'nun depo olarak kullandığı ev ile iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramalarda 94 gram kaçak tütün, 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 1840 adet boş makaron, 50 bin 700 adet boş sigara paketi, 3 elektronik terazi ve sigara dolum aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi Orman yangınına 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış olan muhtar yetişti Orman yangınına 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış olan muhtar yetişti
Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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