Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı

18.09.2022 15:40
Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı.

İlçeye bağlı bağlı Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, Muhtarlar Binasında, kendi kızı Mine ve damadı Davut Turgutoğlu'nun nikahlarını kıyarak, evlilik cüzdanını kızına teslim etti.

Duygusal anların yaşandığı törende genç çiftlere mutluluklar dileyen muhtar Akçe, "Kızımın nikahını kıyacağım hiç aklıma gelmezdi. Normalde nikahı daha önce Söğüt Belediyesinde kıyılacaktı. Ancak nikahın kıyılacağı gün ben eşimi kızım da annesini kaybetti. Sade bir tören olsun istedik ve nikahlarını ben kıydım. Güzel bir duygu, kızıma ve damadıma ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

YORUMLAR
500
MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Söğüt'ün cenazesi defnedildi MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Söğüt'ün cenazesi defnedildi Bilecik'te hafif ticari araca çarpan bisikletteki iki çocuk yaralandı Bilecik'te hafif ticari araca çarpan bisikletteki iki çocuk yaralandı
Kaynak: AA

Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti!
14:26 Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
13:56 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti
13:54 Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü
13:36 Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
13:09 Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı
13:09 Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 15:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement