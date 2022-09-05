22 Temmuz'da düzenlenen "Kasa Operasyonu 1" kapsamında O.G.A, M.A, K.A ve T.A. İstanbul'da yakalanarak Söğüt'teki adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden O.G.A. ve M.A. serbest bırakılmış, K.A. ve T.A. tutuklanmıştı.

İlçede faaliyet gösteren mermer fabrikasına giren 4 zanlının iş yerindeki çelik kasadan 4 külçe altın, bir milyon lira değerinde ziynet eşyası, çeşitli döviz ve çekleri çaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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