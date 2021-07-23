Üye Girişi
Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

23.07.2021 10:59
Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre büyükşehirlere yakın bir konumda bulunan ilçe, göç yolları üzerinde yer aldığı için Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlıya ev sahipliği yaptı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, trekking ve yamaç paraşütü imkanlarına sahip Gölpazarı, doğası ve tarihi yapılarıyla şehir hayatından uzaklaşıp dinlenmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, normalleşme sürecinde ilçenin özellikle yaklaşık 2 saat uzaklıktaki İstanbul'dan ziyaretçilerini ağırladığını söyledi.

İlçeye ilginin son dönemde arttığını belirten Suer, "Turlar da gelmeye başladı. Turizm acentelerinden, 'Nerelere gidebiliriz? 2-3 günlük bir rota belirleyelim' diye talepler oluyor. Bu bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bizim de tam olarak istediğimiz buydu." dedi.

Suer, ilçe merkezinin yanı sıra yaklaşık 50 köyün kendine has güzellikleri barındırdığını vurguladı.

Özellikle meyvecilik ve sebzeciliğin yaygın olduğunu dile getiren Suer, "Bağ bahçe gezmekle bitmez. Çünkü şehirde yaşayanlar artık bunları arıyorlar. Tabiata, toprağa, temiz havaya ve temiz su kaynaklarına hasretler. Buraya geldikleri zaman bu imkanları bulmaları mümkün." diye konuştu.

"Burası bir turizm cenneti olabilir"

Kurşunlu köyünde yaşayan ve 3 bine yakın kitap okumasından dolayı 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca "sıra dışı okur" seçilen Bedriye Berber Engin de bölgede bulunan Göldağı'nda 55 kişinin kiraz ağacı sahiplendiğini ve 26 araçla meyve toplamak için il dışından geldiklerini aktardı.

Engin, "Burası bir turizm cenneti olabilir. Doğa olarak, iklim olarak her şey var, tabiat olarak çok zengin." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan bir grupla Gölpazarı'na gelerek Kasımlar köyünde 17'nci yüzyılda inşa edilen tarihi camiyi ziyaret eden Sara Kuzir, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Bol oksijenli ortamda temiz hava almayı amaçladıklarını dile getiren Kuzir, şöyle devam etti:

"Bir grup arkadaşımız köyü gezmeye çıktılar. Bir grup olarak da buradaki tarihi camiyi gezdik. Burası hakikaten görülmeye değer bir yer. Genel olarak Bilecik'in bütün köylerinde çok güzel şeyler var. Bilmiyorlarsa, görmedilerse mutlaka tavsiye ediyorum."

İstanbul'da yaşayan Nurhan Ergün Özdemir ise yılda iki kez gelip ilçeyi gezdiklerini belirtti.

Özdemir, "Herkese Gölpazarı'nı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Oksijeni bol. İstanbul'da yaşayanlar için ideal. Kaçınılmaz bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Gölpazarı, Hisarcık, İstanbul, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi 12:12 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın 11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada 11:17 Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi 11:05 Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim 10:55 Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! 10:00 Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede 08:52 Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede

Son Dakika Haberleri
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
12:11 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
11:34 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı
11:22 Yok artık dedirtti! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı
11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
10:56 Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
Ünlü rockçı Eric Clapton'dan, aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi Ünlü rockçı Eric Clapton'dan, aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi         
12:31
Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı         
12:21
Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı         
11:58
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı         
11:35
Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı         
11:12
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
10:03
Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti         
09:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı         
22:57
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 12:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement