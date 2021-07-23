Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre büyükşehirlere yakın bir konumda bulunan ilçe, göç yolları üzerinde yer aldığı için Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlıya ev sahipliği yaptı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, trekking ve yamaç paraşütü imkanlarına sahip Gölpazarı, doğası ve tarihi yapılarıyla şehir hayatından uzaklaşıp dinlenmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, normalleşme sürecinde ilçenin özellikle yaklaşık 2 saat uzaklıktaki İstanbul'dan ziyaretçilerini ağırladığını söyledi.

İlçeye ilginin son dönemde arttığını belirten Suer, "Turlar da gelmeye başladı. Turizm acentelerinden, 'Nerelere gidebiliriz? 2-3 günlük bir rota belirleyelim' diye talepler oluyor. Bu bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bizim de tam olarak istediğimiz buydu." dedi.

Suer, ilçe merkezinin yanı sıra yaklaşık 50 köyün kendine has güzellikleri barındırdığını vurguladı.

Özellikle meyvecilik ve sebzeciliğin yaygın olduğunu dile getiren Suer, "Bağ bahçe gezmekle bitmez. Çünkü şehirde yaşayanlar artık bunları arıyorlar. Tabiata, toprağa, temiz havaya ve temiz su kaynaklarına hasretler. Buraya geldikleri zaman bu imkanları bulmaları mümkün." diye konuştu.

"Burası bir turizm cenneti olabilir"

Kurşunlu köyünde yaşayan ve 3 bine yakın kitap okumasından dolayı 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca "sıra dışı okur" seçilen Bedriye Berber Engin de bölgede bulunan Göldağı'nda 55 kişinin kiraz ağacı sahiplendiğini ve 26 araçla meyve toplamak için il dışından geldiklerini aktardı.

Engin, "Burası bir turizm cenneti olabilir. Doğa olarak, iklim olarak her şey var, tabiat olarak çok zengin." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan bir grupla Gölpazarı'na gelerek Kasımlar köyünde 17'nci yüzyılda inşa edilen tarihi camiyi ziyaret eden Sara Kuzir, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Bol oksijenli ortamda temiz hava almayı amaçladıklarını dile getiren Kuzir, şöyle devam etti:

"Bir grup arkadaşımız köyü gezmeye çıktılar. Bir grup olarak da buradaki tarihi camiyi gezdik. Burası hakikaten görülmeye değer bir yer. Genel olarak Bilecik'in bütün köylerinde çok güzel şeyler var. Bilmiyorlarsa, görmedilerse mutlaka tavsiye ediyorum."

İstanbul'da yaşayan Nurhan Ergün Özdemir ise yılda iki kez gelip ilçeyi gezdiklerini belirtti.

Özdemir, "Herkese Gölpazarı'nı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Oksijeni bol. İstanbul'da yaşayanlar için ideal. Kaçınılmaz bir yer." değerlendirmesinde bulundu.