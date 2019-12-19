Bilecik'in tarihi, kültürü ve doğa turizmi kayıt altına alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'in tarihi, kültürü ve doğa turizmi kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Bilecik'in tarihi, kültürü ve doğa turizmi kayıt altına alınıyor

6 saat önce

Bilecik'in tarih, kültür ve doğa turizmi, ekonomik ve sosyal yaşam arşivinin oluşturulması ve ekonomiye dönük değerlendirilebilecek mirasın ortaya çıkarılarak kayıt altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'in tarihi, kültürü ve doğa turizmi kayıt altına alınıyor, System.String[]

Bilecik'in tarih, kültür ve doğa turizmi, ekonomik ve sosyal yaşam arşivinin oluşturulması ve ekonomiye dönük değerlendirilebilecek mirasın ortaya çıkarılarak kayıt altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya kurum müdürleri ve yetkililer katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, önce Bileciklilerin Bilecik'i bilmesi gerektiğine değindi. Vali Şentürk, "Bilecik'in coğrafi özellikleri, bitki örtüsü ve iklimi itibariyle, insan özelliğiyle birçok zenginliğe sahip. Tarihi ve kültürel birikimimizi, sadece somut değil, soyut kültürel miras da bunun içerisinde olacak şekilde tüm güzelliklerimizi ortaya çıkaralım istiyoruz. Bu özellikleri ilmek ilmek işleyerek, sistematik bir çalışmayla değerlendireceğiz. Dijital dünya bize çok büyük kolaylık sağlıyor. İlk etapta kültür envanterine kaynak teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak ve bilgi havuzu oluşturulması için valilik whatsapp hattı kurduk. Burada verileri toplayacağız. Fotoğraf, bilgi kaydı, duyum, hikaye, belge bazında ne varsa bu bize iletilebilecek. Bilecik'in 245 köyünün kendine özgün hikayeleri olacak. Köylerimizin her yerinde bir hatıra olduğunu okuyabiliyorsunuz ama onun ne olduğunu bilemiyorsunuz. Köylerimizde yaşayanlar biliyor. Köydeki o hafızayı çocuklarına taşımaları mümkün olmuyor. Yaşanmışlıkları kayda geçirmediğimiz sürece kaybedeceğiz. Onun için bir taraftan tarihi hafızamızı kayıt altına alarak sahip çıkmak ve cazip hale getirerek yeni kuşaklara sunmak arzusundayız. Bu zenginliklerimizi, ortak kültür mirasımızı önce biz kendimiz bileceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız. Önce Bilecikli Bilecik'i bilmeli" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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