Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı
1 saat önce
Bilecik tarihi ve doğal güzellikleriyle Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan kısa video ile tanıtıldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
tarihi ve doğal güzellikleriyle Bilecik Valiliği
tarafından hazırlanan kısa video ile tanıtıldı.
Yapılan kısa filmde, Bilecik'te bulunan tarihi değerler, kültürel eserler ve doğal güzellikler de ön plana çıkartılırken, kentin tanıtımı için turizm potansiyelinin artması beklendiği belirtildi. - BİLECİK
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