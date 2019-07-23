Son Dakika Haberleri: Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı
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Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı

1 saat önce

Bilecik tarihi ve doğal güzellikleriyle Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan kısa video ile tanıtıldı.

Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı, System.String[]
Bilecik tarihi ve doğal güzellikleriyle Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan kısa video ile tanıtıldı.

Yapılan kısa filmde, Bilecik'te bulunan tarihi değerler, kültürel eserler ve doğal güzellikler de ön plana çıkartılırken, kentin tanıtımı için turizm potansiyelinin artması beklendiği belirtildi. - BİLECİK
Bilecik Valiliği, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
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