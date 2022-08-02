Ecdat yadigarı cami ve kervansaray yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ecdat yadigarı cami ve kervansaray yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

02.08.2022 11:09
Ecdat yadigarı cami ve kervansaray yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'in Vezirhan beldesinde Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 3,5 asırlık cami ve kervansaray, çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni görünümüne kavuştu.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 3,5 asırlık cami ve kervansaray, çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni görünümüne kavuştu.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'te dönemin önemli ticaret yolları üzerinde Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1665 yılında yaptırılan cami ve kervansaray, aradan geçen yıllara rağmen ihtişamını koruyor.

İstanbul'dan Anadolu'ya doğru devam eden hac ve ticaret yolunun önemli geçiş noktalarından birinin üzerinde 3 bin metrekarelik alanda inşa edilen kervansaray, tarihte ticaretin merkezi olarak biliniyor.

İç avlu ve dış avlu olmak üzere iki bölümden oluşan aynı zamanda kışla olarak kullanılan kervansaray, taş işçiliği ve süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Vezirhan Belediyesi tarafından şehrin mührü konumunda olan Köprülü Mehmet Paşa Cami ve kervansarayı çevresinde kapsamlı çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırması gerçekleştirildi.

Bilecik- Sakarya kara yolunda üzerindeki cami ve kervansarayın etrafında alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra birçok yenilik hayata geçirildi.

Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasıyla yepyeni bir görünüme kavuşan cami ve kervansaray, İstanbul'u Antalya'ya bağlayan güzergahı kullanan vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, AA muhabirine, caminin etrafında düzenlenme yapmayı çocukluk yıllarından beri hayal ettiğini söyledi.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ocak, şunları söyledi:

"İç avluda, mahalle tarafında bir yükselti vardı. Anıtlar Kurulundan gerekli izinleri alarak etrafını dolaşılabilir hale getirdik. Cami yeşil kesme taştan yapılı. Etrafındaki duvarları aslına uygun taşlardan bulup yaptık. Bugün bölgemizden çıkarılan bir taşı var. O taşımızla meydanını düzenledik. Bununla beraber kervansaray daha önce Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmişti. Onunla uyumlu olsun diye dışardaki korkuluklara kadar bir uyum sağlayıp, ışıklandırma yaptıktan sonra şu an etrafında bulunduğumuz bu bahçeyi komple kaldırarak alttan yer altı sistemini yeniledik. Bahçede düzenleme yaptık. Arkamızda bulunan Kur'an kursu binamız ve lojmanımızı tarihi olmasa da bu dokuya uygun şekilde olması için kapladık. Yine lavabolarını bu esere yakışacak hale getirdik."

Caminin iç avlusu ve bahçesinde yapmış oldukları düzenlemelerin yanı sıra alt yapıyı da yenilediklerini anlatan Ocak, "Eserin etrafında bulunan, buraya çıkan bütün caddelerin alt yapısını yenileyip sokak çalışmaları yaptık. Şehrin mührü olan bu caminin ve kervansarayın etrafını bu şehre ve ecdada yakışacak hale getirdik." diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla eserin beldelerine yakışır hale geldiğini söyleyen Remzi Öztutan ise "Eserin geçmişteki hali ve şimdiki hali arasında çok fark var. Bugünkü hali ecdadımıza ve beldemize yakışır şekilde, çok güzelleşti." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti Pelitözü Gölpark'ta ateş yakma yasağına uyan yok Pelitözü Gölpark'ta ateş yakma yasağına uyan yok Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti
Kaynak: AA

Mehmet Paşa, Vezirhan, Bilecik, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ecdat yadigarı cami ve kervansaray yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ecdat yadigarı cami ve kervansaray yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement