Bilecik'in Yenipazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İlhan...

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İlhan Özden kazandı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İlhan Özden kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İlhan Özden 409, AK Parti adayı Zafer Atılgan 192, CHP adayı Gönül Kaya 129 oy aldı.



Özden'in öz geçmişi



Belediyede çeşitli görevlerde çalışan Özden, Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanlığını kazandı.



İlhan Özden evli ve 2 çocuk babası.

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