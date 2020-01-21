Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekerken İl Özel İdaresi ve Yenipazar Belediyesi ekipleri kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yaptı.

Yenipazar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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