Bilecik'te sağanak ve taşkın bir köyde hasara yol açtı - Son Dakika
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Bilecik'te sağanak ve taşkın bir köyde hasara yol açtı

27.08.2022 00:36
Bilecik'te sağanak ve taşkın bir köyde hasara yol açtı

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz köyünde sağanak ve taşkın sonucu su baskınları meydana geldi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz köyünde sağanak ve taşkın sonucu su baskınları meydana geldi.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından Yukarıboğaz köyünden geçen Kavak Deresi'nin debisi yükseldi.

Deredeki taşkınla birlikte taşınan malzemeler, yollarda ve menfezlerde kapanmalara neden oldu. Köydeki bazı evlerde ve hububat depolarında su baskınları meydana geldi.

Taşkının ardından bölgeye AFAD, Yenipazar Belediyesi, İl Özel İdaresi, DSİ 33. Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, taşkın nedeniyle yollarda ve menfezlerde biriken malzemeleri iş makineleriyle temizledi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, bölgeye giderek taşkının zarar verdiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Ekiplerin çalışmalarını takip eden Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada, son günlerde Bilecik'te meydana gelen kuvvetli yağışların yer yer taşkınlara ve su baskınlarına neden olduğunu ifade etti.

Yukarıboğaz köyünde derenin taşması sonucu yaşanan olumsuz durumu maddi hasarla atlatmanın tesellisini yaşadıklarını belirten Kızılkaya, "Can kaybının ve yaralanmaların yaşanmaması en büyük şansımız. Ekiplerimiz taşkının meydana getirdiği zararlara anında müdahale ederek hayatın olağan akışında oluşabilecek aksamaların önüne geçmiştir. Şu an için kapalı yol ve menfez bulunmamaktadır. Ekiplerimiz her ihtimali değerlendirerek çalışmalarını bir süre daha devam ettirecektir. Rabbim beterinden korusun." ifadesini kullandı.

Kızılkaya daha sonra köy sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İnceleme esnasında Vali Kızılkaya'ya, Yenipazar Kaymakam Vekili Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, DSİ 3.Bölge Müdür Kağan Şan, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve DSİ 33. Şube Özgen Kayaoğlu eşlik etti.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bilecik, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te sağanak ve taşkın bir köyde hasara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te sağanak ve taşkın bir köyde hasara yol açtı - Son Dakika
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