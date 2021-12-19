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Yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika

Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

19.12.2021 16:03

Bilecik kent merkezi yakınındaki yüksek kesimler, kar nedeniyle beyaza büründü.

Bilecik kent merkezi yakınındaki yüksek kesimler, kar nedeniyle beyaza büründü.

Yaklaşık 3 gündür aralıklarla süren yağışın ardından, şehir merkezi civarında yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yağıştan dolayı merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 1276 metre rakımlı Kapaklı köyü de beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte yaşayan bazı kişiler, kar keyfi için köyün çevresindeki ormanlık alanlara çıktı.

Ailece kardan adam yapan, kartopu oynayan vatandaşlar, eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

"Kara olan özlemimizi buraya gelerek gideriyoruz"

Bilecik'te yaşayan Gökhan Keskin, AA muhabirine, şehrin yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplanmasını fırsat bilerek çocuklarıyla eğlenmeye geldiklerini söyledi.

Kar yağışının bir nimet olduğunu belirten Keskin, "Burada ortam çok güzel. Aileler buraya geliyorlar. İlerleyen dönemde burada bir işletme olsa Uludağ'a bir alternatif olabilir. Kara olan özlemimizi buraya gelerek gideriyoruz." dedi.

Yakınlarıyla bölgeye gelen Hülya Çetin Tunçez ise hafta sonu stres atmak için gezmek istediklerini anlattı.

Tunçez, "Burası gayet güzel. Her taraf bembeyaz. Şehir merkezine çok yakın. Güzel bir alan." ifadesini kullandı.

Selvi Vuran, eşi ve çocuklarıyla karda eğlenmek için geldiklerini aktararak, çocukların buradaki mutluluğunun paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

Hasan Cemal Senger ise kar görmek için ailesiyle geldiğini belirterek, "Kardan adam yapacağız. Bilecik'e 2 yıl önce geldik. Burayı daha önce keşfetmemiştik. Burayı internette görünce gelmeye karar verdik. Gelip gördük, gerçekten çok kar var." diye konuştu.

Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Bilecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika


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