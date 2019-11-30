Son Dakika Haberleri: Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Bilecik'in İnhisar ilçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 3 yıl önce görev yaptığı Sivas'ın Ulaş ilçesini ziyaret etti.

Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Bilecik'in İnhisar ilçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 3 yıl önce görev yaptığı Sivas'ın Ulaş ilçesini ziyaret etti.

Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret eden Yılmaz, İlbey'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ulaş ilçesini ve dostlarını unutmadığını belirten Yılmaz, "Ulaş'da güzel dostluklar edindik. Şu an farklı duygular yaşıyorum. Eski görev yaptığım bir ilçeye gelmekten çok mutlu oldum." dedi.

Sami Yılmaz, İnhisar, Bilecik, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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