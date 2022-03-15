Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı

15.03.2022 12:26
Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı

Bilecik'te 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik'te 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde şubat ayında köprü demirlerinin çalınması, Selbükü köyünde elektrik direği hırsızlığı ve pompalama istasyonunda hırsızlık yapan 4 kişi jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerince yakalandı. Yakalanan M.K., M.M., İ.H.T. ve K.Y. alınan ilk ifadelerinin ardından Söğüt Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.K. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine teslim edilirken, M.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, İ.H.T. ile K.Y. isimli şahıslar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BİLECİK

Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı

YORUMLAR
500
Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı Uludere'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı Uludere'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı

Jandarma, Bilecik, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
12:01 Cansever'den gündem olacak özel hayat açıklaması: Bilmeden evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement