Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı - Son Dakika

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

09.03.2021 13:46
Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı, System.String[]

Bilecik Belediyesi hamiliğinde kurulan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kapılarını açtı.

Bilecik Belediyesi hamiliğinde kurulan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kapılarını açtı.

Açılış programına Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sınırlı Sorumlu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Yasemin Aydın, kadınlar olarak amaçlarını anlatırken, kaynakların verimli kullanılması açısından kadınların üzerine düşen görevleri hakkında bilgi vererek, "Kuruluş amacımızda belirttiğimiz gibi kooperatifimiz üretim, kültür ve sanat alanlarında ilimizdeki tüm üreten girişimci kadınlarımıza, dezavantajlı bireylerimize destek olmak, istihdam oluşturmak ve yaşam gücü alanlarında yer almalarını sağlamak vardır" dedi.

"Kooperatif ile Bilecik'te çok anlamlı çalışmalar yapılacağına inanıyorum"

Milletvekili Yaşar Tüzün ise konuşmasında kurulan kooperatifin faaliyetleri ile Bilecik'e çok şeyler kazandıracağını belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaktan daha çok onu anlamak ve onu anlatmak gerektiğine inanıyorum. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın bugününü hem kutluyor, hem onları çok iyi anlıyor, hem de onları anlatmam gerektiğini Milletvekiliniz olarak ifade etmek istiyorum." dedi.

"Kadınlar ürettikçe özgürleşecek, özgürleştikçe toplumu da özgürleştirecektir"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, toplumdaki demokratik hayatın oluşmasında kadının gücüne değinerek, "Bu çerçevede Bilecik'teki kadınlar ürettikçe özgürleşecek, özgürleştikçe toplumu da özgürleştirecektir. Aslında biz buranın yaratılmasında sadece aracı olduk, bunun dışında buranın sahibi Bilecikli kadınlarımızdır. Bu işe başladığımız bir yıla yaklaştı, bana her zaman en iyi projeleriniz ne dediklerinde önce kreşleri, ardından kadınlarla ilgili yaptığımız şeyleri söylüyorum. Kadının toplumda kendisini bir birey olarak tarif edebilmesi için üretim ilişkilerine de girmesi gerekiyor. Ben bunun altyapısını hazırladığımızı düşünüyorum, bu çerçevede Bilecik'teki kadınlar ürettikçe özgürleşecek, özgürleştikçe toplumu da özgürleştirecektir. Yakın gelecekte de kadınların bu kadar siyasete ve yaşama girmesini, nasıl toplumu demokratlaştırdığını hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Ben bu kooperatifi tüm Bilecikli kadınların kooperatifi olarak görüyorum, şehrimize de çok önemli katkıları olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin açılışı yapıldı. Katılımcılar daha sonra binayı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı
Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı
Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

Milletvekili, Semih Şahin, Yaşar Tüzün, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
15:48
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı         
15:04
Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü         
14:55
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 15:58:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei