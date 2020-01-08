Bilecik kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı - Son Dakika

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Bilecik kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı
6 saat önce
BİLECİK Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:40 Kaynak: DHA
BİLECİK Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı
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