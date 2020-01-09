Bilecik kazada ölen genç avukat cemre, toprağa verildi - Son Dakika

Kazada ölen genç avukat Cemre, toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de halk otobüsüne çarpan otomobilde hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız (25), memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Salim Parmaksız, kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Cemre Parmaksız'ın geçen bugünde yemin ederek avukatlık ruhsatını aldığını belirterek, 'Binlerce ruhsat imzalıyorum, tanımadan imzalarken fotoğrafına baktığım 'Allah yolunu açık etsin' dediğim bir evlat? dedi.

Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, dün Enes Duman ile birlikte Seyitgazi ilçesi yolundaki Kapalı Cezaevi'nde müvekkil görüşmesine gitmek için yola çıktı. Enes Duman kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, Seyitgazi karayolu 7'nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Mesut K.?nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralanırken, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KIZININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI

Kazada ölen avukat Cemre Parmaksız'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal Camii'ne getirildi. Baba Salim Parmaksız, kızının tabutu başında bir an olsun ayrılmazken, taziyeleri de gözyaşları içinde kabul etti. Kızının tabutuna ve fotoğrafına sarılan baba Parmaksız, uzun süre gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Öğle namazındaki cenazeye Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, yakınları, meslektaşları katıldı. Sağlık durumu iyi olmayan anne Arzu Parmaksız ise cenazede yer almadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cami imamının kıldırdığı cenaze namazının ardından Cemre Parmaksız'ın tabutunu Metin Feyzioğlu, acılı baba Salim Parmaksız ile birlikte taşıdı. Cenaze aracında da kızının tabutuna ve fotoğrafına sarılan baba Parmaksız, 'kızım' diyerek gözyaşı döktü. Trafik kazasında hayatını kaybeden Cemre Parmaksız, Bozüyük Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FEYZİOĞLU: AVUKATLIKTA TAM BİRİNCİ YILIYDI

Cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cemre Parmaksız'ın geçen yıl tanımadan avukatlık ruhsatını imzalarken, "Allah yolunu açık etsin' dediğini belirterek, 'Allah ailesine sabırlar versin. Bugün avukatlığının birinci yılını tamamladığı gündü. Yeminini ecen yıl tam bugün etmişti. Binlerce ruhsat imzalıyorum, imzalarken fotoğrafına baktığım 'Allah yolunu açık etsin' dediğim bir evlat. Fotoğrafını görünce, ruhsatını imzaladım diye hatırladım. O kadar üzgünüm ki diyecek söz bulamıyorum. 25 yaşında bir ailenin bir tanecik evladı. Bu acının tarifi yok, tüm camiaya sabırlar diliyorum. Onlar için zaman durdu. Bir yıldır avukatlık gayet güzel yoğun bir avukatlık yapıyordu. Kader diyeceğiz ama trafik kazalarında kaybetmek ne kadar kader deyip geçiştirebileceğimiz bir şey değil mi? Acımız gerçekten çok büyük? diye konuştu.

'BAŞARILI BİR AVUKATTI'

Eskişehir Barosu Mustafa Alagöz ise kazayı ilk haber alan insanlardan biri olduğu ifade ederek, 'Kaza haberini dün sabah aldık. İlk haber alanlardan birisi benim, hemen babasına ulaştık ama söylemedik tabi. Söyleyecek bir şey yok, Allah kimsenin başına vermesin. Sonraki süreçte hep ailesiyle beraberdik. Ailenin tek evladı. Konuşmakta bile zorlanıyoruz, ne diyelim 25 yaşında bir meslektaşımız. Avukatlık ruhsatını da ben vermiştim. Bugün daha birinci yılıydı. Başarılı bir meslektaşımızdı, baromuzun gençlik meclisinde aktif rol alan bir arkadaşımızdı. Sevdiğimiz çok hanım bir avukatımızdı. Sözler kifayetsiz kalıyor. Böyle durumlarda ne söyleyeceğimizi emin olun bilemiyoruz. Allah ailesine sabır versin' dedi.

'2020 BENİM YILIM OLACAK' DEMİŞTİ

Kazada ölen Cemre Parmaksız'ın yılbaşının ardından sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak altında da 'Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak' diye yazdığı görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DUMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Enes Duman'da dün ikinci namazının ardından Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.