Bilecik Kent Konseyi 1. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'te, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile halkın, düşünce, talep ve görüşlerini ifade ederek, şehrin gelişim ve büyümesine katkı sağlayacak olan Kent Konseyi 1. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile 200'e yakın sivil toplum kuruluşu, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.



"Kent konseyine çok önem veriyorum ve güzel çalışmaların yapılacağına inanıyorum"



Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, kent konseyine çok önem verdiğini ve Bilecik için güzel çalışmaların yapılacağına inandığını belirterek, "Ben öncelikle bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Kurulacak olan kent konseyinin şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Daha öncelerde de belirttiğim gibi kent konseyine ben çok önem veriyorum. Aslında kent konseyleri bütün dünyada ve Avrupa'da çok önemli işlevleri görüyor. Ancak bizim ülkemizde yeterli oranda faydalanılmıyor. Bilecik Belediyesi öncülüğünde kurulan kent konseyinde her görüşten sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir arada getireceğine ve şehrimiz ile halkımızın menfaatine birçok çalışmanın gerçekleştirileceğine inanıyorum. Kent konseyinin faaliyetlerine başlaması ile birlikte şehrimiz için yeni fikirler ve çalışmalar ortaya çıkacak. Belediye başkanı olarak benim görüşüm, her konuda eleştiriye açık olmak, bir çalışmada ben yaptım ve oldu yerine birlikte karar verebilmek, birlikte düşünebilmek ve ortak akılla bir sonuca varmaktır. Bu anlamda kent konseyinin birçok konuda bizlere katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



Divan kurulu üyelerinin Halit Gölcan, Nesrin Mazlum ve Tennur Tutgun'un olduğu toplantı dilek ve temennilerin belirtilmesiyle sona erdi. - BİLECİK