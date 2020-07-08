Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açıldı - Son Dakika

Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açıldı

Bilecik Kent Konseyi hizmet binası, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen açılış programı ile hizmete açıldı.

Bilecik Kent Konseyi hizmet binası, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen açılış programı ile hizmete açıldı.

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Bilecik'in bugünü ve geleceği için fikir ve taleplerin dile getirileceği, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini dolaysız bir biçimde iletebileceği Kent Konseyi, İstiklal Mahallesi, Terzihane Sokak üzerinde vatandaşların hizmetine açıldı. Açılışa, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Eskişehir Kent Konseyi Nuray Akçasoy, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 26. Dönem Başkanı, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.


"Kent konseyinden kendim için değil şehrim için bir şeyler bekliyorum"


Açılışta konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, şehirler için kent konseylerinin önemine değinerek, şunları söyledi:


"Öncelikle bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyor ve kent konseyi hizmet binasının şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kent Konseyi Bilecik'teki vatandaşlarımız ve duyarlı insanların bir araya gelerek meydana getirdikleri bir kuruluş. Biz de bu çerçevede imkanlarımız ölçüsünde desteği verdik. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Belediye eşittir kent konseyi ya da kent konseyi eşittir gibi veya Belediyenin Kent Konseyi gibi bir şey değil. Benim kent konseyinden şahsıma bir beklenti yok. Benim için kent konseyinin önemi halka doğrudan ulaşmak ve halkın bizlere en hızlı şekilde ulaşmasına aracılık etmesidir. Bu konuda birbirimize katkı verecek çalışmalarda bir araya geleceğiz. Bu birliktelik birbirimize eleştiri hakkını ortadan kaldırmaz. En çok yapıcı eleştiriyi ben bu kurumdan bekliyorum. Şehrimiz için yapılacak bütün çalışmalarda en iyisini bulmak noktasında kent konseyinden şehir için bir şeyler bekliyorum. Ben her türlü yapıcı eleştiriye açığım. Halka rağmen yönetim olmaz. Bana göre halkla birlikte yönetim olur. Bana göre belediyeden sonra halka en yakın ve sorunları çözmede önemli kurumlardan biri kent konseyleridir. Ben bu anlamda Bilecikli duyarlı insanların kent konseyine gereken katkıyı ve paylaşımı yapacaklarına inanıyorum.


"Türkiye'nin sayılı kent konseylerinden birisi olacağına inanıyorum"


Başkan Şahin, Bilecik Kent Konseyi'nin, Türkiye'nin sayılı kent konseylerinden biri olacağına inandığını belirterek, "Gerçekten iyi bir ekip ile göreve hazır olduklarını düşünüyorum. Her zaman büyüyen bir halka olarak genişleyecek ve şehrimiz için insanımız için güzel çalışmalar ortaya koyacaklar. Kent Konseyinde önemsediğim bir nokta da gerçek mahalle meclislerine kadar inebilmektir. İşte o zaman halkla birlikte yönetim meydana gelir. Bu da bizim herhalde hedefimiz olacak. Burada hiç kimseyi suçlamadan ve her siyasi görüşü barındıran, gerçek anlamda katılımcı bir kent konseyi olacağına inanıyorum. Şehrimiz ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.


Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Bilecik Kent Konseyi'nin kuruluşu ve amaçları ile yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özgen, konuşmasında ayrıca Belediye Başkanı Semih Şahin'e, Kent Konseyi'ne sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

Sağlık Bakanlığı, Kent Konseyi, Türkiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açıldı - Son Dakika
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