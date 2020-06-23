Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açılıyor - Son Dakika

Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından çarşı merkezinde yapılan Bilecik Kent Konseyi hizmet binası kısa bir süre sonra açılıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından çarşı merkezinde yapılan Bilecik Kent Konseyi hizmet binası kısa bir süre sonra açılıyor.


Bilecik'in bugünü ve geleceği için fikir ve taleplerin dile getirileceği, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların görüş ve taleplerini dolaysız bir biçimde iletebileceği Kent Konseyi, İstiklal Mahallesi, Terzihane Sokak 5 numaradaki adresinde vatandaşlara hizmet verecek. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in katkıları ve yakın takibi ile şehir merkezinde yapılan Kent Konseyi hizmet binası, bütün bölümleri ve iç tefrişatıyla hazır hale getirildi. Bünyesinde, Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik için ayrı bölümler ile Çalışma ve Atölye Salonu, konuk ağırlama alanını barındıran hizmet binasının açılışı heyecanla bekleniyor. - BİLECİK

Kent Konseyi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açılıyor - Son Dakika

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