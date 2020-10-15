Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Ergül hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Ergül hayatını kaybetti
15.10.2020 12:14
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı, kenttin tanınmış eşraflarından Mustafa Ergül, hayatını kaybetti.
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı, kenttin tanınmış eşraflarından Mustafa Ergül, hayatını kaybetti.
Mustafa Ergül, bir süredir yakalandığı amansız hastalık sebebiyle tedavi gördüğü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip merkez Cumalı Köy mezarlığında defnedilecek. - BİLECİK
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