Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı - Son Dakika

Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı

6 saat önce

Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandıTarım ve Orman Bakanlığı 2.

Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı, System.String[]

Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı


Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 23 Ekim 2019 tarihli ve 30927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar günü nedeniyle, sulak alanların önemi ile ilgili okullarda etkinlik düzenlenmesi konusu da görüşüldü. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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