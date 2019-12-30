Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı - Son Dakika

Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı



Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 23 Ekim 2019 tarihli ve 30927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar günü nedeniyle, sulak alanların önemi ile ilgili okullarda etkinlik düzenlenmesi konusu da görüşüldü. - BİLECİK