Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Akyüz terfi aldı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2021 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ın görev süresi 1 yıl uzatılırken, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu. - BİLECİK

Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu