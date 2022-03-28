Bilecik merkezli operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik merkezli operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

28.03.2022 12:06
Bilecik merkezli operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

Bilecik merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Bilecik merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Bilecik ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında koordineli çalışma başlatıldı.

Şüpheliler S.Ü, Y.E.Y. ve A.K'nin yakalandığı operasyonda, 50,59 gram metamfetamin, 1,53 gram sentetik kannabinoid, kurusıkı tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi ise adlı kontrol tedbiriyle salıverildi.

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Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik merkezli operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik merkezli operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
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