Bilecik merkezli

Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürekli hastalığı bulunanlara ve engellilere devletin sunduğu imkanlardan hasta olmaksızın haksız yere yararlanan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Bilecik'in yanı sıra Bursa ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 24'ünün usulsüz engelli raporu alarak vergi indiriminden yararlandığı ve bu yöntemle emekliye ayrılıp devleti zarara uğrattığı, 4'ünün ise rapor alımına aracılık ettiği öne sürülüyor.

Şüphelilerin, "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Bilecik Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.