BİLECİK Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİLECİK Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var - Son Dakika

BİLECİK Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var

6 saat önce

Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs varBİLECİK'te 3 yaşındaki Turan Türksoy, babasına ait temizlik ürünleri satan dükkanın önündeki stantta 'Ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, her tarafta virüs var' diye bağırarak herkesi uyardı.

BİLECİK Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var, System.String[]

Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var

BİLECİK'te 3 yaşındaki Turan Türksoy, babasına ait temizlik ürünleri satan dükkanın önündeki stantta 'Ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, her tarafta virüs var' diye bağırarak herkesi uyardı. Babası Hasan Hüseyin Türksoy'un sosyal medyaya yüklediği video beğeni topladı.

Bilecik'te bir temizlik firması sahibi olan Hasan Hüseyin Türksoy'un 3 yaşındaki Turan Türksoy, dükkanın önünde açtıkları kolonya satış standında koronavirüs hastalığına karşı çağrıda bulundu. Turan videoda kolonların başında durarak, 'Kolonyalarımızı alın, sizin iyiliğinize, ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın. Büyüklerim dışarıda virüs var, her tarafta virüs var' diye bağırdı. Baba Hasan Hüseyin Türksoy, koronavirüs sebebiyle günlerdir çocuğunun evden çıkamadığını ifade ederek, 'Turan'ı dışarıya hava alması için çıkarttım ve dükkana getirdim. Dükkanın önündeki kolonya satış masasını görerek birden başına geçip kolonya almaları yöndün de çağrıda bulundu. Videoyu hem uyarıcı olması içinde hem de hatıra olsun diye sosyal medyaya yükledim' dedi.

Minik Turan'ın yüzleri gülümseten ve koronavirüs salgınına karşı uyardığı videosu sosyal medyada beğeni topladı.


Hasan Huseyin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:59 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:11:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİLECİK Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]