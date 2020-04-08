Bilecik Müftülüğü görevine Ali Erhun atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Müftülüğü görevine Ali Erhun atandı - Son Dakika

Bilecik Müftülüğü görevine Ali Erhun atandı

6 saat önce

Bilecik Müftülüğü görevine İstanbul'un Tuzla İlçe Müftüsü Ali Erhun atandı.

Bilecik Müftülüğü görevine Ali Erhun atandı, System.String[]

Bilecik Müftülüğü görevine İstanbul'un Tuzla İlçe Müftüsü Ali Erhun atandı.


Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'un emekliliğe ayrılmasından sonra bir süre boş duran Bilecik İl Müftülüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan İl Müftüleri kararnamesiyle Tuzla İlçe Müftüsü Ali Erhun, atandı.


Ali Erhun kimdir?


1967 yılında Bilecik merkez bağlı Cumalı Köyünde doğdu. Kur'an öğrenimine küçük yaşta yıllarca imamlık yapmış olan dedesinin yanında başladı. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini ise Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İmam Hatip olarak Siirt- Eruh ilçesi Akmeşe Köyünde ilk görevine başladı. Müteakiben Trabzon ili Tonya ilçesi İskenderli kasabasında Kuran Kursu Öğreticiliğine tayin oldu. Buradaki 3 yıllık görevinin ardından Bursa M. Kemalpaşa ilçesi Koşuboğazı Köyü Kuran Kursuna tayin oldu. Aynı yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Görevinden istifa ederek fakülteye başladı. 2 yıl sonra Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaptı. Mevlana'nın yanındaki Selimiye Cami'nde Müezzin Kayyım olarak göreve döndü. İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra kısa dönem olarak askerliğini yaptı. Akabinde Selçuk Eğitim Merkezine başladı ve 6. dönem olarak ihtisas kursunu tamamladı. Van Saray ilçe müftüsü olarak tayin oldu ve 3 yıl burada görev yaptı. Bu esnada Van Yüzüncü yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans dersleri aldı. Daha sonra Aydın Karpuzlu ilçe Müftülüğüne tayin oldu. 2002 yılında yurt dışı görevi için Hollanda'ya gitti. 4 yıllık yurt dışı görevinin ardından, 15 Eylül 2006 tarihinde Antalya Finike ilçe Müftülüğüne atandı. Finike de herkesin takdirini toplayan başarılı altı yılın ardından 2012 yılı Eylül ayında Sakarya Geyve Müftülüğüne atandı. Geyve de yapmış olduğu başta 150 Yataklı Yatılı Kuran Kursu olmak üzere başarılı hizmetlerinden dolayı Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu tarafından kendisine başara belgesi verildi. 06 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul Tuzla İlçe Müftüsü olarak atandı. 8 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan kararname ile Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ali Erhun, evli ve 3 çocuk sahibidir. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:16 Kaynak: İHA

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