Bilecik Müftülüğünden "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" kampanyasına büyük destek - Son Dakika

Bilecik Müftülüğünden "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" kampanyasına büyük destek

03.03.2021 12:30
Bilecik Müftülüğünden

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumların yanında yer alan Türkiye Diyanet Vakfının, "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganıyla bölgede inşa ettiği iyilik konutlarına bir destek de Bilecik Müftülüğünden geldi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumların yanında yer alan Türkiye Diyanet Vakfının, "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganıyla bölgede inşa ettiği iyilik konutlarına bir destek de Bilecik Müftülüğünden geldi.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, İdlib'e yönelik saldırılar vahim bir insani krize sebep olurken, başlayan göç dalgası sonucunda milyonlarca insan evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye başladığı söyledi. Her şeyi geride bırakarak yollara düşen aileler çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalıştığını anlatan Müftü Erhun, "Ağır kış şartları nedeniyle bölgede nitelikli barınma ihtiyacı hayati öneme sahip duruma gelmiştir. Çadırda yaşayan İdlib'li muhacir kardeşlerimizin gıdalarının ve giysilerinin kullanılmaz hale geldi. İnşasına başlanacak briket evler, çadıra göre daha iyi şartlarda barınma imkanı sağlıyor. Hayırsever vatandaşlarımız, inşa edilen evlerle birlikte zorlu kış şartlarında muhacir kardeşlerimizin daha sıcak ve sağlıklı bir yuvaya kavuşmalarına vesile olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Başta yetim ve engelli ailelerin yaşam standartlarını iyi hale getirmeyi amaçlıyor"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, savaşın başladığı günden bu yana eğitimden hayri hizmetlere kadar pek çok alanda Suriye halkına destek olduğunu aktaran Müftü Erhun, "Vakfımız, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren aileler için 'Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva' kampanyası ile başta yetim ve engelli ailelerin yaşam standartlarını iyi hale getirmeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında sınır ötesinde 30 metrekare büyüklüğünde 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı betondan imal edilecek, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme iyilik konutları inşa edilecek" dedi.

"Bilecik Müftülüğü olarak bu kampanyaya en az 11 konutla katılmayı hedefledik"

Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının Bilecik ile ilçe şubelerinde "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" kampanyasına katılma kararı aldıklarını belirten Müftü Erhun, "Türkiye Diyanet Vakfının başlatmış olduğu bu hayır seferberliğine siz Bilecikli hemşerilerimi de katılmaya davet ediyorum. Bilecik Müftülüğü olarak bu kampanyaya en az 11 konutla katılmayı hedefledik. Sizler de cami görevlilerimiz ve müftülüğümüz aracılığıyla bu kampanyamıza destek olabilirsiniz" dedi. - BİLECİK

Bilecik Müftülüğünden Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva kampanyasına büyük destek

Bilecik Müftülüğü, Bilecik, Suriye, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Müftülüğünden 'Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva' kampanyasına büyük destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti         
11:40
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Müftülüğünden "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" kampanyasına büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei